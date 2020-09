[Chroniques GéoÉco #7] Covid-19 : quel impact sur les investissements étrangers ?

Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS, répond à nos questions :- Comment interpréter la demande du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de mettre fin à des négociations entre des entreprises privées, ici LVMH et Tifanny, au nom de l’intérêt général ? Est-ce inédit ?- Quels sont les impacts et conséquences de la crise du Covid-19 sur les fusions et acquisitions et les investissements étrangers ?- Allons-nous vers un plus grand protectionnisme des États à l’égard de leurs entreprises ? Avec quelles conséquences ?