Campagne US #2 – Les primaires démocrates : la course continue

Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous donne rendez-vous pour suivre la campagne présidentielle américaine :- Les favoris sont toujours Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Joe Biden. À moins de quatre mois de la fin des primaires démocrates, est-il encore possible de voir un autre candidat émerger ?- Comme lors de la primaire démocrate de 2016, Bernie Sanders est arrivé en tête dans le New Hampshire. Quelles leçons tire-t-il de la précédente primaire démocrate ?- Donald Trump a présenté son plan de budget ce lundi 10 février pour 2021. Que révèle-t-il des intentions politiques du président américain ?