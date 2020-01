Les perspectives de coopération franco-chinoise en Afrique

Entretien avec Khaled Igué, président du Club 2030 Afrique et vice-président de la French-African Foundation

Entretien avec Khaled Igué, président du Club 2030 Afrique et vice-président de la French-African Foundation, à l'occasion de la 3e session du Forum de Paris sur les nouvelles routes de la Soie, organisée par l'IRIS et l'Ambassade de Chine en France, à la Maison de l'UNESCO le 19 décembre 2019 :- La Chine est très présente en Afrique. Comment interpréter cet intérêt ?- Quels sont les domaines clés des coopérations entre la France, la Chine et l'Afrique ?- Y a-t-il un risque que l'Afrique soit relayée au second rang dans le cadre d'une coopération tripartite ?