Cessez le feu à Gaza : espoir, regrets et craintes

Par Pascal Boniface

Une lueur d’espoir émerge au Proche-Orient avec l’annonce d’un possible cessez-le-feu à Gaza. Cet accord, encore incertain, prévoit la libération de 33 otages israéliens détenus par le Hamas au cours des 42 prochains jours, en échange de la libération de 1 000 prisonniers palestiniens par Israël. Si tout se déroule comme prévu, cet accord devrait entrer en vigueur dès dimanche. Bien que cette trêve reste fragile, elle offre une perspective d’apaisement pour les populations palestiniennes, durement éprouvées par les bombardements, la faim, les conditions sanitaires désastreuses et une crise humanitaire sans précédent.Cependant, ce répit ne peut effacer les cicatrices physiques et psychologiques laissées par 467 jours de conflit sur les habitants de Gaza. Une question cruciale demeure : pourquoi cet accord intervient-il si tard, alors qu’il ressemble étrangement à celui proposé par Joe Biden dès mai dernier ? Cette signature tardive interroge sur les motivations et le coût humain d’une telle attente. On peut néanmoins souligner l’impact décisif de Donald Trump, qui a exercé une pression bien plus forte sur Benyamin Netanyahou que son prédécesseur.Malgré ce progrès, ce cessez-le-feu, s’il est à saluer, ne saurait être une fin en soi. Sans solution politique ni projet de reconstruction durable, le conflit risque de s’enliser. La position ambiguë de Benyamin Netanyahou, cherchant à calmer ses alliés d’extrême droite farouchement opposés à la trêve, ne laisse que peu d’espoir pour une avancée vers une paix pérenne. En évoquant la possibilité d’une reprise des hostilités au terme des 42 jours, il compromet toute perspective de règlement politique.L’avenir s’annonce complexe. Entre une Union européenne davantage spectatrice qu’actrice, et les incertitudes autour du rôle de Donald Trump et de la justice internationale, les défis restent immenses. Ce cessez-le-feu, bien qu’important, ne doit pas masquer l’urgence d’une solution juste et durable pour mettre fin à des décennies de souffrances.