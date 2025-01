Une France en perte d’influence. Avec Marie-Françoise Bechtel

Le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis confronte l’Europe et la France à des défis inédits, laissant planer le doute sur la pérennité du soutien américain face aux ambitions russes et chinoises. Plus que jamais exposés au risque d’isolement stratégique, les pays de l’Union européenne peinent pourtant à élaborer une vision à long terme, particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui fragilise autant leur économie que leur stabilité politique. La France, en particulier, semble avoir perdu sa « boussole stratégique ». Longtemps perçue comme un trait d’union entre « l’Ouest » et le « reste », elle tend désormais à se conformer aux positions des autres puissances occidentales, au détriment de son rôle historique. Cette évolution s’accompagne d’une fragilisation de sa cohésion avec ses partenaires européens et avec les institutions de l’Union européenne – notamment sur la question d’un élargissement vers l’Est – érodant son influence tant sur la scène continentale que mondiale.Le monde se situe-t-il à un tournant ? L’Europe est-elle en mesure de se passer du parrainage des États-Unis, notamment en matière de défense ? Quel diagnostic peut-on poser sur l’influence actuelle de la France ? Comment réformer l’Union européenne face aux bouleversements internationaux ?Autant de questions abordées avec Marie-Françoise Bechtel, présidente de la Fondation ResPublica et de République moderne, dans cet entretien.

