Un Moyen-Orient en recomposition politique accélérée

Tribune Par Didier Billion

Le Moyen-Orient est traditionnellement une région de forte intensité événementielle, mais les mois écoulés sont singulièrement denses et marqués par une recomposition accélérée des rapports de force géopolitiques. Les conséquences politiques et militaires du 7 octobre constituent en effet une véritable onde de choc qui modifie radicalement la situation régionale.Parce qu’elle reste centrale, il faut commencer par la situation des territoires palestiniens. Devant ce qui est qualifié de génocide par des personnalités et des organismes internationaux de plus en plus nombreux, le pudique détournement du regard par une grande partie des États composant ladite communauté internationale restera comme une tache indélébile de l’histoire contemporaine.Jour après jour, les bombardements continuent à s’abattre massivement sur le territoire gazaoui. De rares images qui nous en parviennent, on est en droit de se demander les raisons d’une telle frénésie destructrice puisque visiblement la grande majorité du bâti a d’ores et déjà été réduit en miettes ou est devenu impropre à toute forme de vie sociale. Alors que près de 50 000 morts sont annoncées, que la famine s’est durablement installée, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) nous apprend, début janvier, que huit nourrissons sont morts de froid au cours du mois de décembre 2024, ce qui donne une idée assez précise de la situation dans laquelle sont réduits les Gazaouis. Aussi, la seule raison de l’acharnement mortifère du gouvernement israélien est de rendre toute vie impossible à Gaza, d’en chasser ses habitants et de recoloniser ce territoire, voire l’annexer purement et simplement. Projet qui constitue aussi le but ultime des plus ultras du gouvernement Netanyahou pour ce qui concerne la Cisjordanie, voire Jérusalem-Est.Ces faits constituent l’inquiétante confirmation que les instances de régulation internationale sont en situation de déshérence et que le système onusien tel qu’il s’était édifié après 1945 est devenu obsolète justifiant par la même sa complète refondation. Heureusement, dans ce contexte désastreux, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale sauvent l’honneur en tentant de faire appliquer vaille que vaille ce qui subsiste du droit international et les mobilisations citoyennes à travers le monde sont pour leur part multiples et souvent massives.Ce n’est au demeurant pas l’apathie qui prévaut, mais en réalité la complicité active des alliés de Tel-Aviv. Ainsi nous apprenons, le 4 janvier, que l’administration Biden a donné son autorisation pour une livraison d’armes à Israël d’un montant de 8 milliards de dollars. La décision doit être approuvée par le Congrès – ce qui ne fait guère de doutes –, ainsi la machine de guerre continuera à être alimentée et le massacre pourra continuer. Dans ce contexte, le sentiment d’impunité du gouvernement israélien ne connait pas de limite ce qui explique son refus obstiné d’envisager une quelconque forme de solution politique dont nous savons qu’elle reste pourtant impérative.L’hubris de la victoire des dirigeants israéliens est par ailleurs nourrie par de multiples autres opérations militaires. Benjamin Netanyahou – prétendant pour le coup incarner le « peuple de l’éternité » (sic) – se vante de diriger Israël sur sept fronts simultanés de guerre : Gaza, Cisjordanie, Liban, Iran, groupes chiites en Irak et en Syrie, Yémen. Le danger principal maintes fois évoqué restant pour lui la République islamique d’Iran. On ne peut qu’être interpellé par la manière méthodique dont Israël, s’affranchissant systématiquement du respect du droit international, a organisé le combat contre ses adversaires.Le Hezbollah en premier lieu : en tuant ou estropiant des centaines de ses cadres par l’activation de bipeurs piégés, puis en éliminant son chef charismatique, Hassan Nasrallah, en septembre 2024. Autant de préludes à l’invasion terrestre du Liban, le 30 du même mois, et à une campagne de bombardements indiscriminés sur les populations civiles libanaises perdurant jusqu’au cessez-le-feu, le 27 novembre. Pour Netanyahou, cette campagne de terreur a pour but de pousser les Libanais à se débarrasser du Hezbollah comme il l’explique doctement dans une allocution télévisée début octobre 2024 . Mais comment imaginer une seule seconde que le peuple libanais écrasé par les bombes puisse obtempérer aux désidératas du Premier ministre israélien ? La vision développée par ce dernier confirme néanmoins que pour les dirigeants de Tel-Aviv seule la force brute peut régir les rapports de voisinage et qu’ils n’ont que faire d’hypothétiques solutions politiques.Posture aussi illustrée en Syrie puisque les dirigeants israéliens profitent de la courte période de flottement du pouvoir au moment de la fuite de Bachar Al-Assad pour opérer plus de 300 bombardements sur des objectifs militaires syriens et pour occuper le versant syrien du mont Hermon, foulant aux pieds l’accord de cessez-le-feu de 1974. À nouveau, il a fallu avoir l’ouïe particulièrement fine pour entendre les timides condamnations de ces agressions à répétition qui n’ont évidemment aucunement dissuadé Netanyahou. Ainsi donc la guerre préventive devient la norme pour les dirigeants israéliens. En d’autres termes, l’affirmation de la loi du plus fort, celle de la jungle.Pour autant cette politique est plus compliquée à mettre en œuvre contre l’Iran. Comme il a été constaté à deux reprises, en avril puis octobre 2024, les bombardements croisés entre la République islamique et Israël sont restés sous contrôle, chacun des protagonistes sachant jusqu’où ne pas aller et ne franchissant donc pas la ligne rouge tacite. Probablement le cabinet Netanyahou aurait voulu frapper plus fort, mais, c’est à souligner, l’administration Biden a su pour une fois se montrer dissuasive pour empêcher des frappes israéliennes sur les installations nucléaires ou pétrolières iraniennes. Pour autant, ces opérations ont souligné l’asymétrie militaire entre les deux protagonistes ce qui ne manque pas d’inquiéter les dirigeants de Téhéran, d’autant que le retour de Donald Trump au pouvoir risque d’affaiblir encore leur situation.Le bilan de l’ensemble de ces éléments brièvement rappelés ici montre l’affaiblissement de cet « axe de la résistance » patiemment mis en place depuis plusieurs décennies par la République islamique d’Iran au profit de l’affirmation de la supériorité militaire de l’État hébreu. C’est en ce sens qu’il est possible d’évoquer l’hubris israélienne, ce qui néanmoins risque d’être, à terme, un leurre si des solutions politiques ne sont pas mises en œuvre sur les différents dossiers évoqués. Dans ce contexte régional très dégradé, il est remarquable de constater qu’au-delà des communiqués et des déclarations lénifiantes, la majorité des États arabes fait preuve d’une grande discrétion et ne manifeste aucune volonté de peser véritablement sur la situation.Le dernier élément marquant des derniers mois de l’année 2024 réside bien sûr dans la chute du régime de Bachar Al-Assad. L’offensive foudroyante de Hayat Tahrir Al-Cham partant de la province d’Idlib et parvenant à Damas en douze jours sans rencontrer guère de résistance a surpris y compris les analystes les plus avertis. Cela révèle la sous-estimation de l’état de déliquescence du régime syrien et son isolement total puisque même ses troupes prétendument d’élite se sont débandées sans opposer la moindre résistance.Du point de vue géostratégique cette nouvelle situation renforce les remarques formulées précédemment puisque la Syrie de Bachar Al-Assad était la ligne d’approvisionnement principale entre l’Iran et le Hezbollah. Celle-ci est désormais rompue.La question est désormais l’appréciation de la trajectoire possible des nouveaux responsables de Damas. Leur passé djihadiste est connu, mais leur évolution politique ne l’est pas moins. Incarnant une forme d’islamo-nationalisme, ils ne renieront pas leur appartenance à la mouvance islamiste. Dans le même mouvement, ils sont profondément syriens et leur préoccupation est de reconstruire et de préserver l’unité du pays. Pour ce faire, l’enjeu est de parvenir à mettre en place un régime de type inclusif et de reconstituer de solides relations avec le maximum de pays à l’international. Au vu des défis de toutes sortes – politiques, géopolitiques, sociétaux et socio-économiques – le besoin est impératif de retisser ces liens intérieurs et extérieurs. Nul ne peut écrire l’histoire à l’avance, mais force est d’admettre qu’à ce stade la nouvelle équipe incarnée par Ahmed Al-Charaa n’a guère commis de faux pas. Il lui faudra aussi compter avec le peuple syrien qui, en dépit des quatorze dernières années vécues, est resté debout et manifeste à la fois un énorme soulagement et des espoirs raisonnés.Parmi bien d’autres, un test crucial concerne la gestion des minorités confessionnelles et/ou ethniques, au premier rang d’entre elles celle constituée par les Kurdes. C’est la question du statut et du degré de décentralisation dont pourrait bénéficier la région où ils se trouvent en grand nombre qui se pose désormais. Pour autant, la reconstitution de l’unité du pays d’une part et la nécessité de ne pas irriter la Turquie – qui s’affirme à ce jour comme une des principales bénéficiaires de la situation au vu des étroits liens tissés avec Hayat Tahrir Al-Cham – particulièrement attentive au traitement du sujet, d’autre part, constituent des défis majeurs pour les nouveaux dirigeants du pays.