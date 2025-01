Israël-Palestine, une guerre sans limites ? – Mon nouvel ouvrage

Peu de conflits suscitent autant de passions que le conflit israélo-palestinien, passions ravivées depuis les attentats du Hamas 7 octobre et la guerre lancée par la suite par Israël.Mon nouvel ouvrage « Israël-Palestine, une guerre sans limites ? » bien qu’inspiré de ces récents évènements, ne se concentre pas sur le 7 octobre. L’objectif est de comprendre la genèse du conflit israélo-palestinien et ses perspectives, en mêlant des approches historique et géopolitique. 40 chapitres qui décrivent avec précisions les évènements marquants qui ont embrasé la région, des racines du conflit aux affrontements, en passant par les tentatives de paix avortées et les conséquences géostratégiques afin de répondre à une question : quelles solutions politiques se dégagent aujourd’hui ?Un ouvrage qui se veut pédagogique et factuel qui dresse un panorama des enjeux globaux d’une guerre dont on ne connaît pas les limites mais à même de bouleverser les équilibres mondiaux.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

