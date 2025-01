Elon Musk : l’homme le plus puissant et le plus dangereux du monde

Par Pascal Boniface

Qui est l’homme le plus puissant du monde ? Ce n’est pas un dirigeant traditionnel, mais bien Elon Musk. Sa puissance ne réside pas uniquement dans sa fortune, mais surtout dans ses nombreuses sources d’influence : Tesla, Starlink, X, et son rôle politique en tant que conseiller privilégié de Donald Trump.Cependant, cette influence phénoménale fait aussi de lui l’homme le plus dangereux du monde. Musk est un libertarien convaincu, farouchement opposé aux règles qui pourraient limiter sa richesse ou son pouvoir. Ce personnage tumultueux et polémique a déjà joué des rôles géopolitiques majeurs, notamment en Ukraine, où son réseau Starlink a été un outil crucial.Sur son réseau X, Musk s’est lancé dans une campagne virulente contre les dirigeants européens, qualifiant des figures comme Keir Starmer (Premier ministre du Royaume-Uni) ou Olaf Scholz (Chancelier fédéral d'Allemagne) d’"idiots" ou de "fous". Ces attaques verbales, loin du langage diplomatique, posent problème.Cette violence verbale exacerbe les tensions internationales. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à affaiblir l’Union européenne, particulièrement en raison des restrictions imposées aux géants de la tech par le Digital Services Act. Musk milite pour un monde sans régulations, une vision incompatible avec l’autonomie politique de l’Europe.Face à cette menace conjointe de Musk et Trump, l’Europe doit réagir collectivement et fermement. Si elle reste passive, son unité et sa capacité à défendre ses propres politiques risquent de s’effondrer.