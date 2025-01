Diplomatie française : pour Macron tout va bien

La 30e conférence des ambassadrices et ambassadeurs s'est tenue aujourd’hui, un événement attendu, qui n'avait pas eu lieu comme traditionnellement en août. Cette conférence, reportée en raison des Jeux Olympiques, intervient dans un contexte de tensions entre le président et les diplomates, avec l’enjeu d’apaiser ces relations.Dans son discours de deux heures, Emmanuel Macron a abordé de nombreux sujets stratégiques tels que le terrorisme, la situation au Proche-Orient et en Syrie, le défi posé par l’Iran, les perspectives du conflit russo-ukrainien, la sécurité et les migrations, ainsi que la compétition économique entre l’Europe et les États-Unis ou encore la place de la France en Afrique. Cependant, il a été marqué par un ton perçu comme déconnecté des réalités, laissant entendre que "tout allait bien" grâce à une augmentation des budgets diplomatique et de défense, en omettant les problématiques internes actuelles qui nuisent à l’image de la France à l’étranger.Si le discours a été applaudi, il n’a suscité ni grande adhésion ni standing ovation, restant long et sans propositions concrètes ou innovations marquantes.

