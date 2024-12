Gaza : le génocide de plus en plus souvent évoqué

Chaque jour, le bilan humain à Gaza s’alourdit sous les bombardements intensifs. Des milliers de personnes restent piégées sous les décombres, tandis que d’autres succombent à des conditions de vie désastreuses, faute de nourriture, de soins ou d’eau potable.Peut-on parler de génocide pour qualifier les actions israéliennes dans la bande de Gaza ? Certains affirment que ce terme ne doit pas être utilisé "à la légère" et qu’il nécessite une réflexion approfondie. Pourtant, il est essentiel de rappeler que la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide existe précisément pour éviter de telles tragédies.Depuis novembre 2023, des institutions spécialisées et des experts des Nations Unies alertent sur un risque de génocide Cette année, la Cour Internationale de Justice a reconnu un risque plausible de génocide à Gaza. Au cours des dernières semaines, des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch et Médecins sans Frontières ont publié plusieurs rapports documentant des nettoyages ethniques et des crimes de génocide contre les Palestiniens de Gaza.La mise en place d’un cessez le feu ainsi qu’une prise de conscience de la communauté internationale sont plus pressantes que jamais, alors que les voix dissidentes qui dénoncent les agissements de l’armée israéliennes sont toujours censurées.

