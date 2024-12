Ukraine : fin de la guerre en vue ?

Volodymyr Zelensky a annoncé un changement radical dans sa position concernant le conflit en Ukraine. Il se dit désormais prêt à renoncer temporairement à certains territoires ukrainiens occupés en échange d’un cessez-le-feu durable. Une décision qui tranche avec son refus catégorique, jusqu’à présent, de négocier avec Vladimir Poutine, notamment sur la question des territoires occupés.Ce revirement est lié à plusieurs facteurs. Il résulte d'un épuisement évident des forces humaines et des ressources mais également des évolutions du côté des États-Unis : Keith Kellogg, émissaire nommé la semaine dernière par Donald Trump pour l’Ukraine et la Russie, a suggéré que l’aide militaire américaine à l’Ukraine pourrait cesser si Zelensky refusait de négocier.Cependant, cette décision soulève des questions. L’occupation de 20 % du territoire ukrainien par la Russie est contraire au droit international et les concessions envisagées ne seront probablement pas reconnues par l’Occident. Face à une armée ukrainienne épuisée, des moyens occidentaux qui s’amenuisent, et la menace nucléaire empêchant toute intervention directe, inverser la situation semble de plus en plus difficile.

