Gaza – Soudan : indignation à géométrie variable ?

Par Pascal Boniface

Dans le débat public une comparaison de plus en plus fréquente entre les situations au Soudan et à Gaza soulève des questions troublantes. Certains dénoncent une attention trop importante sur Gaza et insinuent que celle-ci serait motivée par de l’antisémitisme, en soulignant l'absence d'indignation sur la situation humanitaire au Soudan. Cet argument est cynique et hypocrite : les médias eux-mêmes occultent depuis longtemps des crises graves, au Soudan ou en RDC par exemple.L'objectif de ceux qui soutiennent un tel argument relève en fait d’une tentative de détourner l’attention des crimes de guerre commis à Gaza. Pourquoi ces dernier, qui se désintéressaient du Soudan auparavant, manifestent-ils soudain un intérêt opportuniste pour les victimes soudanaises ? Ce discours ne sert qu’à minimiser la gravité de la situation à Gaza.S'il convient de s'intéresser aux situations aussi bien au Soudan et à Gaza, elles ne sont pas comparables. Le Soudan est sous embargo, sans soutien occidental actif. À l’inverse, Israël bénéficie d’un appui militaire et politique constant des pays occidentaux et en particulier des États-Unis, malgré des crimes de guerre avérés. Ce soutien nous lie moralement et politiquement à ce qui s’y passe.