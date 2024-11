G20 : Trump, Poutine, des absent très présents

Par Pascal Boniface

Le sommet du G20 s’ouvre aujourd’hui au Brésil. Une réunion annuelle d'importance puisqu'elle est l’une des principales opportunités de dialogue direct entre les puissances du Nord et du Sud.Cependant, il est possible que ce G20 ne soit pas des plus productifs et pour cause, deux absents seront bien présents dans les esprits. Vladimir Poutine tout d’abord, dont les marges de déplacement sont limitées par le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale à son encontre. Donald Trump ensuite, dont les impulsions qu’il donnera prochainement à la politique américaine influenceront de nombreux dossiers : Ukraine, relations avec la Chine, potentielles guerre commerciales, Proche-Orient… Ainsi, alors que les pays dits du Nord, et ceux du "Sud global" se déchirent sur la question ukrainienne, les deux principaux protagonistes ne seront pas là. Seront-ils tentés d’entamer des discussions bilatérales ?Bien évidemment, d’autres sujets seront sur la table de ce G20. Les enjeux climatique en marge de la COP29 qui se déroule actuellement à Bakou, la situation économique mondiale, ou encore les questions de protectionnisme et d'échanges commerciaux… Deux figures devraient prendre le devant de la scène : les présidents Lula et Xi Jinping. Le premier a la mission de faire rayonner la diplomatie brésilienne après des années d’austérité, le second s’inscrit dans une stratégie de rapprochement entre la Chine et l’Amérique latine. Quant à la place de la France dans ce sommet, Emmanuel Macron va devoir jouer un jeu d’équilibriste malgré la ferme opposition de la France à la signature d’un accord de libre échange entre l'UE et le MERCOSUR…