Match France-Israël : faux débats et vraies questions

Par Pascal Boniface

Ce jeudi aura lieu un match de football entre l’équipe de France et l’équipe d’Israël. De nombreuses personnalités politique, comme Emmanuel Macron lui-même, ont annoncé s’y rendre « par amitié » avec l’État hébreux.Cependant, un appel au boycott de ce match se fait entendre. Seulement quelques 20 000 places ont été vendues, pour 80 000 disponibles. Les associations de défense de la Palestine qui ont appelé au boycott ont notamment demandé à la Fédération Française de Football et aux joueurs de l’équipe de France de ne pas jouer le match, ce qui semble impossible. L’UEFA serait mieux placée pour décider du droit à l’équipe israélienne de jouer ou non en compétition internationale.Retour dans cette vidéo sur un exemple de plus qui mêle sport et géopolitique, et face auquel il convient de rappeler que la violence n’a pas sa place dans un stade ou en dehors, et que la question du boycott est plus complexe qu’il n’y paraît.