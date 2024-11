J’ai lu… « D’un monde à l’autre » par le Général Dominique Trinquand

Dans cet entretien, Pascal Boniface reçoit le Général Dominique Trinquand à l'occasion de la parution de son ouvrage "D'un monde à l'autre" (Éditions Robert Laffont).L'ouvrage du Général D. Trinquand plonge dans l’importance stratégique des routes – qu’elles soient terrestres, maritimes, aériennes ou même spatiales – et leur rôle dans la compréhension du monde actuel et futur. Il explore les axes géopolitiques majeurs et les lieux stratégiques qui influencent les relations internationales : les frontières qui limitent ou favorisent la libre circulation, les routes conflictuelles, les routes migratoires, ainsi que les nouvelles routes de rivalités telles que la route de la soie et le cyberespace. Une réflexion poussée sur les enjeux qui attendent chaque pays dans les années à venir.

