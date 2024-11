Entretien avec Blandine Chélini-Pont, professeur des Universités en histoire contemporaine (relations internationales) à l’Université d’Aix-Marseille Université, co-autrice de « Catholics and US Politics after the 2020 Elections. Biden Chases the Swing Vote » avec Marie Gayte et Mark Rozell, Palgrave McMillan (2022), réalisé par François Mabille, chercheur associé à l’IRIS où il dirige l’Observatoire géopolitique du religieux