La France au Maroc : la grande réconciliation

Emmanuel Macron se rend en visite officielle pour trois jours au Maroc. L’objectif : se réconcilier avec Rabat après des années de relations bilatérales tendues.Depuis une dizaine d’années, les relations entre les deux pays ont été tumultueuses, et un « désamour » s’est installé. Accusations d’espionnage avec l’affaire Pegasus, mésententes à propos des visas… la liste est longue. Les choses commencent cependant à changer, alors que la France s’éloigne du narratif onusien concernant la question du Sahara. Les États-Unis, puis l’Espagne, ont reconnu l’autorité du Maroc sur le Sahara. En juillet 2024, E. Macron s’engageait dans une voie similaire en reconnaissant une « marocanité » du Sahara occidental, faisant ainsi le choix de se rapprocher du Maroc au détriment des relations avec l’Algérie. Cette déclaration a déclenché des tensions côté algérien : le président Tebboune a suspendu sa visite à Paris et que tous les accords économiques en cours ont été gelés.Signature d’accords économiques, déclarations d’amitiés, visa, place de l’islam en France et conflit au Proche-Orient pourraient être au programme de cette rencontre. Bien sûr, l’enjeu brulant concerne la possible reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par la France.

