Biden / Netanyahou : épargner le pétrole mais pas les civils

Alors qu’il semble qu’une coordination entre les États-Unis et Israël se profil quant aux choix des cibles pour une réponse militaire en Iran, Benyamin Netanyahou a annoncé, à la demande de Joe Biden, qu’il ne frapperait pas les installations pétrolières iraniennes.Jusqu’ici, le Premier ministre israélien à mépriser les demandes du président des États-Unis. J. Biden propose des plans de paix, B. Netanyahou les ignorent. J. Biden prévient que le Liban ne doit pas être attaqué, B. Netanyahou bombarde Beyrouth. J. Biden demande des explications quant à l’utilisation de civils palestiniens en tant que « boucliers humains », silence de B. Netanyahou. Sur bien des dossiers, il n’a pas obtenu gain de cause. Plus encore, il a accepté les refus.Ce qui est plus inquiétant, c’est de se rendre compte que lorsqu’il s’agit d’éviter une crise pétrolière et économique qui signerait la défaite de Kamala Harris aux prochaines élections présidentielles, les États-Unis retrouvent tout de suite leur capacité à peser sur Israël. Lorsque les intérêts économiques sont en jeux, ils sont assez fermes pour obtenir quelque chose de Netanyahou, mais lorsqu’il s’agit de la vie des Palestiniens, visiblement, l’effort est moindre.

