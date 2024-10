Migration et déplacement, un enjeu géopolitique mondial ?

Entretien avec Nathalie Godard, directrice de l’action à Amnesty International France, dans le cadre des Géopolitiques de Nantes

Les pays occidentaux connaissent pour la plupart une « crise de l’accueil » et les enjeux autour des migrations venues des Suds occupent l’espace médiatique. Les débats sur le sujet sont de plus en plus vifs, et l’occasion de confrontations. Peut-on restaurer un peu d’objectivité sur des sujets aussi sensibles pour le public, les responsables politiques et les ONG ?Nathalie Godard, directrice de l’action à Amnesty International France, a répondu à nos questions à l'occasion de sa participation au débat sur le thème "Migration et déplacement, un enjeu géopolitique mondial ?" organisé dans le cadre des Géopolitiques de Nantes des 27 et 28 septembre 2024 : Quelles critiques peut-on émettre envers les politiques d’externalisation de l’asile ? Quelles sont les stratégies les plus respectueuses des droits humains en matière de politique d’accueil des migrations ? Le droit international parvient-il à s’adapter aux évolutions de l’immigration, et notamment l’immigration climatique ?Les Géopolitiques de Nantes sont organisées par l'IRIS et le Le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes Métropole.