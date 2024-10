Stratégies des puissances nucléaires : quel rôle pour les petits réacteurs modulaires ?

Depuis le début des années 2000, les petits réacteurs modulaires, ou « Small Modular Reactor » (SMR), se sont progressivement imposés dans les réflexions stratégiques et l’espace médiatique. Ils présentent plusieurs avantages, étant moins onéreux que les centrales classiques et capables d’alimenter des territoires isolés, permettant donc de décarboner des industries parfois très énergivores. Plusieurs éléments limitent cependant leur déploiement massif : la faisabilité incertaine et la crainte d'un détournement à des fins militaires. Dans cette vidéo, Frédéric Jeannin, chercheur à l'IRIS, revient sur les enjeux géopolitiques qui entourent les petits réacteurs modulaire. Elle s'inscrit dans le cadre du rapport n°18 intitulé "Les petits réacteurs modulaires (SMR) : les stratégies des puissances nucléaires" de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques.

