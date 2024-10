Hezbollah : l’escalade avec Israël

Les Géopolitiques de Nantes des 27 et 28 septembre 2024 avaient consacré une table ronde aux enjeux du Moyen-Orient, qui eut lieu au moment même où Beyrouth était frappée par les bombes israéliennes. La mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n’était encore qu’une rumeur au moment du tournage de cette vidéo.Karim Émile Bitar est chercheur associé à l’IRIS, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Moyen-Orient, avait répondu à nos questions : que représentait le Hezbollah au Liban avant les attaques israéliennes ? L’opinion libanaise a-t-elle changé à la suite de celles-ci ? Les attaques israéliennes sur le Liban ont-elles durablement affaibli le Hezbollah et par là-même l’Iran dans la région ? Comment expliquer l’atonie de la communauté internationale sur ce qu’il se passe au Liban ?Les Géopolitiques de Nantes sont organisés par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole.Vidéo tournée le 27/09/2024

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

