Algérie : le risque du surplace

Alors que le président algérien A. Tebboune vient d’être réélu avec 95% des voix, le désenchantement et la lassitude s’imposent dans la société civile algérienne, notamment depuis la répression du mouvement de protestation du Hirak. Si pour l’instant la situation économique algérienne est stable du fait des revenus pétroliers, l'absence d’innovations ou d’investissements par le régime fait peser un risque de "surplace" qui ne lui serait pas favorable. Parallèlement, l’Algérie fait face à de nombreux défis extérieurs, notamment à ses frontières, et se retrouve isolée de la scène internationale, en particulier sur la question du Sahara occidental. Pascal Boniface revient sur cette réélection et sur les enjeux qu'elle soulève pour l’avenir du pays.

