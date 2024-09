Paris 2024 : une entrée dans l’histoire de France

Avec la clôture des Jeux Paralympiques ce dimanche 8 septembre, les Jeux de Paris 2024 ont officiellement pris fin. Après avoir vu sa candidature rejetée trois fois, la Ville Lumière avait beaucoup à prouver, et le pari a été relevé. Des cérémonies d’ouverture et de fermeture grandioses, une dynamique populaire et un engouement record pour les jeux olympiques et paralympiques ont rythmé l’été 2024. Malgré un climat politique incertain, la France a brillé au tableau des médailles et des cérémonies d’ouverture et de fermeture grandioses, une dynamique populaire ainsi qu'un engouement record pour les jeux olympiques et paralympiques ont rythmé l’été 2024. L’analyse de Pascal Boniface.

