Rentrée stratégique : un monde clivé ?

Élections aux États-Unis, conflits russo-ukrainien et israélo-palestinien, conflits oubliés et élections en Allemagne… Que nous réserve cette rentrée stratégique placée sous le signe des clivages et fragmentations ?Alors que Kamala Harris rattrape petit à petit le "fiasco Biden" avec le succès de la convention démocrate, l'élection du futur président(e) aux États-Unis va jouer un rôle déterminant sur la scène géopolitique. Quelles conséquences aura cette élection sur le terrain ukrainien, où Kiev bénéficie de gains territoriaux inédits en territoire russe mais subit de lourdes pertes au Donbass ? Quel avenir pour le "soutien inconditionnel" de Washington à Israël alors que Benyamin Netanyahou fait face à la colère du peuple israélien, en protestation après la mort de six nouveaux otages ?Cette actualité stratégique ne doit pas effacer les évolutions au Soudan, en Haïti et en Amérique Centrale, ou encore les élections en Allemagne.Pascal Boniface analyse les rapports de force qui font l'actualité de cette rentrée.

