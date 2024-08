Venezuela : Maduro s’accroche au pouvoir

L’élection présidentielle vénézuélienne s’est tenue ce 28 juillet 2024 dans un climat tendu, notamment en raison de la crise économique aggravée par de lourdes sanctions occidentales et aux dérives autoritaires de son président Nicolas Maduro. Au pouvoir depuis la mort de son mentor Hugo Chávez en 2013, celui-ci a remporté sa troisième présidentielle, mais de sérieux doutes pèsent sur l’authenticité du scrutin et l’opposition libérale manifeste massivement depuis l’annonce des résultats.Quelles prises de position cette élection a-t-elle entrainées sur la scène internationale ? L’opposition a reçu le soutien de l’Union européenne et des États-Unis, qui s’étaient pourtant récemment rapprochés de la République bolivarienne pour profiter de ses riches réserves d’hydrocarbures, du fait de l’embargo sur le pétrole russe. Le principal changement à noter sur la scène internationale est cependant la distance prise par la Colombie, le Brésil et le Mexique vis-à-vis de Caracas. Ces pays aux gouvernements de gauche, historiquement partenaires du Venezuela, ont en effet eux aussi exprimé des doutes quant à la légitimité de l’élection de Nicolas Maduro, et des critiques concernant la répression des manifestations. La République bolivarienne se retrouve donc de plus en plus isolée.

