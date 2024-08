Percée ukrainienne en Russie : Jusqu’où ? Pourquoi ?

L'armée ukrainienne a récemment réalisé une percée significative sur le territoire russe, contrôlant désormais 1200 km² et 92 villages marquant un tournant dans le conflit. Cette avancée met en lumière un changement dans l'attitude ukrainienne avec un président qui semble désormais plus ouvert à des négociations. Cependant, dans un contexte d'épuisement des forces des deux côtés et de réduction de l'aide militaire occidentale, la Russie et l'Ukraine pourront-elles initier des négociations significatives ?

