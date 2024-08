Netanyahou : la guerre pour seul horizon

Alors qu'il venait de rencontrer le Guide suprême Ali Khamenei à Téhéran, Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, a été tué dans la capitale iranienne par une frappe ciblée, imputée aux services israéliens. Quelques jours après l'assassinat du numéro 2 du Hezbollah libanais, Fouad Chokr, l'armée israélienne peut se targuer d'avoir fait tomber une nouvelle tête d'un dirigeant impliqué dans les attentats du 7 octobre. Malgré les réticences de Washington et le risque d'expansion du conflit, c'est une politique offensive et militaire que Benjamin Netanyahou et son gouvernement continuent de mener après bientôt 11 mois de bombardements dans la bande de Gaza. En revanche, par ce va-tout belliqueux, Benjamin Netanyahou prend également le risque de couper court à toutes possibilités de négociations pour libérer les otages encore détenus par le Hamas.L'analyse de Pascal Boniface

