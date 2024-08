France : la route de Rabat passe par le Sahara

Dans une lettre adressée au Roi du Maroc Mohammed VI et rendue publique par l'Élysée ce mardi, Emmanuel Macron a fait part du soutien de la France au plan marocain d'autonomie du Sahara établi en 2007, « la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies » selon les mots du président français. Si Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, avait annoncé le cap en évoquant le « caractère existentiel » de la question sahraouie pour le Maroc en février dernier, la lettre du président Emmanuel Macron marque un véritable tournant diplomatique dans la position française sur le conflit. Ainsi, si la France se montre ostensiblement en faveur de Rabat et entend entamer un nouveau chapitre des relations avec le Maroc, tout porte à croire que s'ouvre une nouvelle période de tensions avec l'Algérie voisine.L'analyse de Pascal Boniface.

