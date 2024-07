Venezuela : dernière ligne droite avant l’élection présidentielle

Par Christophe Ventura

Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle vénézuélienne. Le 28 juillet prochain, les vénézuéliens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Dans un contexte de crise sociale, politique et économique très élevé, l'élection du nouveau président vénézuélien constitue un enjeu majeur pour la région et pour les relations avec les États-Unis. Les craintes de fraudes ou de non reconnaissance des résultats de l'élection sont également élevées, d'autant plus que le mano à mano entre Nicolas Maduro et Edmundo González se poursuit dans les sondages. Quels sont les éléments importants à retenir dans cette fin de campagne vénézuélienne ? Quels sont les enjeux régionaux et internationaux de cette élection ? Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, analyse le contexte politique et électoral au Venezuela quelques jours avant l'élection présidentielle.