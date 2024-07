Sommet Brésil/Bolivie : objectif BRICS+

Le 9 juillet dernier, le président brésilien Lula s'est rendu à La Paz, en Bolivie, pour une visite d'État. Après la signature de plusieurs accords bilatéraux avec Luis Arce, président bolivien, le Brésil a assuré soutenir l'adhésion de la Bolivie dans les BRICS+ lors du prochain sommet en octobre 2024. Que peut-on retenir de cette visite ? En quoi l'entrée de la Bolivie pourrait-elle être un atout pour les BRICS+ ? Quel rôle la diplomatie brésilienne pourrait-elle jouer dans cette candidature ? Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, décrypte ce sommet entre le Brésil et la Bolivie et l'horizon BRICS+ pour La Paz.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies