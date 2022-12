L’annonce de l’abolition de la police des mœurs en Iran, un tournant de la contestation ?

Aujourd’hui, à travers la revendication sur le port obligatoire du voile, il y a la remise en cause des fondements de la République islamique elle-même. Or la question du port du voile est dans l’ADN du régime qui ne peut pas y renoncer sans se renier lui-même. Cela reviendrait au suicide du régime, c’est une sorte d’aporie idéologique. Dans la rue, il y a pourtant actuellement de plus en plus de femmes qui ne mettent pas le foulard. Et il y en a même tellement que le régime ne semble plus en mesure de les réprimer. Mais il ne peut pas se concevoir sans cette interdiction consubstantielle de son identité idéologique. Il est donc dans une impasse.

On ne reviendra pas en arrière. La jeune génération n’est plus disposée à revenir à la situation précédente. Elle ne supporte plus qu’on lui impose des prescriptions religieuses qui renvoient, pour elle, à une sorte de Moyen Age. Il y a un potentiel point de bascule qui n’est pas encore atteint mais qui pourrait l’être prochainement. La question est de savoir quand et comment.