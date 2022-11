Économie américaine : quel premier bilan pour Joe Biden ?

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques géoéconomiques”. Pour ce second épisode sur la crise économique, Sylvie Matelly analyse la situation américaine au moment des élections de mi-mandat :- Comment se porte l’économie américaine ?- À quoi ce taux d'inflation est-il dû ?- Quel est le bilan économique de Joe Biden ? En quoi celui-ci peut-il impacter le camp démocrate ?➡️ Retrouvez tous les épisodes des « Chroniques géoéconomiques » sur la chaîne YouTube de l'IRIS.➡️ Pour aller plus loin, retrouvez les notes du programme " Géopolitique et Entreprises " de l'IRIS.

