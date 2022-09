Décès d’Elizabeth II : « Charles devra montrer qu’il est passé des tabloïds aux livres d’histoire »

Cela tenait parce qu’au moment où Elizabeth a été couronnée, en 1953 , la monarchie revêtait encore une sorte de légitimité divine. Charles ne peut pas compter là-dessus, ni d’ailleurs sur une légitimité constitutionnelle : avoir pour souverain le roi d’Angleterre, à l’autre bout du monde, est un tantinet anachronique. Les peuples du Commonwealth se reconnaissaient dans la reine, étaient attachés à elle. Charles devra conquérir les cœurs et les esprits, montrer qu’il n’est plus le mari dans l’ombre de la princesse Diana, qu’il est passé des tabloïds aux livres d’histoire. Le Prince Charles devra devenir le roi Charles III. » Ses premiers voyages dans les pays du Commonwealth, et l’accueil qu’il y recevra, seront scrutés.

Oui. Cela donnerait du sens et du contenu à l’idée de « Global Britain » promu par Londres depuis le Brexit. Concept un brin désincarné, aux relents parfois post-coloniaux, qui consiste principalement à signer des accords de libre-échange. Les enjeux du changement climatique sont beaucoup plus tangibles pour les États défavorisés, ceux du Pacifique notamment, qui subissent les conséquences du développement industriel occidental. Promouvoir une politique environnementale donnerait à Charles III un rôle dans le Commonwealth, dans la défense du Sud et des défavorisés… un peu à la manière de Diana naguère.

