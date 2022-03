La Sécurité civile : un enjeu international ?

La Sécurité civile du ministère de l’Intérieur s’appuie sur 250 000 sapeurs-pompiers et des renforts nationaux déployés non seulement sur le territoire national mais également à l’étranger. Quelles sont les missions de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ? Dans quelles mesures ses missions contribuent-elles au soft power français ? Quel rôle joue-t-elle vis-à-vis du réchauffement climatique ? Auprès de quels pays intervient-elle ?Pour répondre à ces questions, Pascal Boniface reçoit Bruno Ulliac, directeur la mission des relations internationales et européennes de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur.

