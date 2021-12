By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies