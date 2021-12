Prévisions de l’OCDE : une reprise économique incertaine

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques géoéconomiques”.Aujourd'hui, Sylvie Matelly analyse le dernier rapport de l'OCDE annonçant une reprise économique mondiale plus que jamais incertaine. Les économies se retrouvent désormais complètement déséquilibrées et l'inflation est au plus haut depuis 30 ans alors que les pays s'étaient globalement bien remis de la crise du Covid-19 en 2020. La reprise économique mondiale semble incertaine.➡️ Retrouvez tous les épisodes des « Chroniques géoéconomiques » sur la chaîne Youtube de l'IRIS : https://www.youtube.com/watch?v=zcd5NAIvBnE&list=PL3c38cSa3wcAEjEITnBxLBUoDgICEt5Yc➡️ Pour aller plus loin, retrouvez les notes du programme "Géopolitique et Entreprises" de l'IRIS : https://www.iris-france.org/programmes/geopolitique-et-entreprises/

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

