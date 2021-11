Crise des migrants à la frontière Pologne-Biélorussie : Loukachenko peut-il vraiment limiter les livraisons de gaz à l’Europe ?

Comment Loukachenko peut-il alors agir pour déstabiliser l’Europe ? Son principal levier, c’est de continuer ce qu’il fait. Alexandre Loukachenko n’est pas une puissance, mais c’est une nuisance potentielle. En ce moment, il frappe l’Europe là où cela fait mal : l’UE a peur des mouvements de réfugiés et est divisée sur cette question. Si les pays européens n’ont pas envie d’accepter trop de réfugiés, ils n’ont pas non plus envie de donner l’image que donne la Pologne, à savoir renier tous les engagements juridiques auxquels elle a souscrit. Le meilleur moyen d’action de Loukachenko est donc de continuer à faire venir des charters en provenance du Proche-Orient, où les candidats qui espèrent avoir une meilleure vie en Europe ne manquent pas.

