Les prix du pétrole ont baissé, mais cela reste limité

Il est très probable que l’OPEP+ (23 pays, dont les 13 pays OPEP) décidera, lors de sa prochaine réunion le 4 octobre, d’augmenter sa production pétrolière en novembre. Mais cette perspective n’a pas pour l’instant un impact significatif sur les marchés. Les prix du pétrole ont un peu baissé, mais ce mouvement reste limité. Le 7 septembre, vers 17 heures heure de Paris, le prix du Brent de la mer du Nord était d’environ $71,50 par baril (contrat de novembre 2021) et celui du West Texas Intermediate (WTI) de $68,20/b (contrat d’octobre 2021). De plus, même si la tendance baissière l’emporte actuellement, il y a aussi des facteurs haussiers qui n’ont pas disparu, tels que la forte chute de la production dans le golfe du Mexique après l’ouragan Ida et, sur le plan macroéconomique, la forte hausse des exportations de la Chine en août.Il ne fait pas de doute que la décision de la compagnie nationale saoudienne, Saudi Aramco, de réduire les prix de vente de ses pétroles bruts à destination des marchés asiatiques a contribué à l’affaiblissement des cours de l’or noir. Il est logique que les marchés pétroliers aient pris sérieusement en compte cette décision puisque l’Arabie saoudite est le premier exportateur mondial de brut et que l’Asie est la région qui consomme le plus de pétrole dans le monde actuellement. Cela dit, cet ajustement mensuel des prix de Saudi Aramco ne doit pas non plus être considéré comme une information majeure.Il est toujours très difficile de prévoir les prix du pétrole mais, au-delà des variations des cours tous les jours et toutes les heures, il est probable que le prix du Brent oscillera dans une zone entre $70 et $75 par baril au cours des prochaines semaines. Il n’y a pas à court terme de facteurs suffisamment puissants pour générer soit une forte hausse, soit une forte baisse des cours du brut. Ce n’est pas le calme plat, il y a bien des facteurs haussiers et baissiers, mais il y a un relatif équilibre entre eux dans la période actuelle sous réserve d’événements géopolitiques très importants qu’il est toujours très difficile d’anticiper. M. A.