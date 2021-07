Festival des droits humains de Rouen, 1re édition

L'IRIS, Neoma Business School et la Métropole Rouen Normandie, ont le plaisir de vous annoncer la tenue de la première édition du Festival des Droits Humains de Rouen qui se tiendra les 8 et 9 octobre prochains au sein du campus de Rouen de Neoma Business School.Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, nous présente cet évènement qui s'articulera autour de conférences thématiques et d'un forum d'ONG.Programme à venir sur www.iris-france.orgThèmes des tables rondes :- Diplomatie morale et realpolitik- Les droits humains en Afrique- La santé : bien public mondial ?

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

