Les pandémies, une menace éternelle ? I Entretien avec Jean-François Corty

Jean-François Corty, médecin et ancien directeur des opérations de Médecins du Monde, répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Internationales de Dijon, le 5 juin 2021:- La mondialisation a-t-elle un rôle clé dans l’apparition de cette pandémie de Covid-19 ?- Le vaccin peut-il être à la fois un outil de protection individuelle et globale ? Peut-on vraiment espérer l’immunité collective face à une iniquité vaccinale à travers le monde ?- Quels sont les impacts du Covid-19 sur nos systèmes de santé et les enjeux de démocratie sanitaire ?

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

