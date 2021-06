L’entrée dans une nouvelle (re)localisation du monde ?

Cyrille P. Coutansais, directeur de recherches au CESM, rédacteur en chef de la revue Études Marines et enseignant à Sciences Po , répond à nos questions à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage "La (re)localisation du monde" :- Vous annoncez d’emblée que le monde entre dans une phase de (re)localisation, mettant à mal « l’économie du lego ». Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle ère ?- La solution qui vous semble la plus durable pour cette nouvelle phase est le « made in local ». Pourquoi ?- Quels sont les futurs acteurs majeurs de cette (re)localisation du monde ? Quels domaines vont-ils gérer ?

