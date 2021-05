Géopolitique des biocarburants : risques et ruptures stratégiques à l’horizon 2030 ?

Webinaire, organisé à l'occasion de la publication du rapport n°7 de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées. Autour d'Olivier Antoine, fondateur et dirigeant du cabinet de prospective stratégique et territoriale ORAE Géopolitique, spécialiste des problématiques agricoles, alimentaires et environnementales en Amérique latine, et de Philippe Copinschi, expert des questions énergétiques internationales et africaines, enseignant à Sciences Po Paris. Animé par Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS en géopolitique de l’énergie, coordinateur de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques.