Ces deux échecs de la Chine qui soulignent que l’efficacité des régimes autoritaires n’est pas sans limite

Presse Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Ces derniers mois ont permis de prendre la mesure de ce que représentait le projet des Nouvelles Routes de la Soie. C’est un projet hégémonique émanant d’une dictature prédatrice. Vous citez ces différentes régions du monde où les coopérations avec la Chine sont en berne. Mais ce ne sont pas les seules. L’UE, elle-même, a pris conscience de la dangerosité des projets chinois en repoussant pour Sines, au Portugal les offres d’extension chinoises pour la zone portuaire, une entrée stratégique en Europe, ou encore en dénonçant le surendettement du Monténégro lié à la construction d’infrastructures par la Chine. Ces projets sont également pernicieux pour la Chine car la plupart de ces pays ne sont pas solvables. La Covid-19 a montré par ailleurs que la société chinoise restait extrêmement précaire : système de santé défaillant, absence de sécurité de l’emploi. Ces projets à l’étranger indisposent l’opinion chinoise alors que beaucoup reste à faire à l’intérieur du pays. Et les critiques à l’encontre de Xi Jinping qui, seul, porte ce projet des Nouvelles Routes de la Soie sont de plus en plus nombreuses. Même Hu Jintao, l’ancien Président, a depuis une tribune publiée récemment à Macao, publiquement dénoncé les choix économiques et de gouvernance de l’actuel dirigeant. De toute évidence, ce projet des Nouvelles Routes de la Soie va être revu à la baisse.En termes d’image, la Chine est là encore discréditée pour l’inefficacité de ses vaccins. En Amérique du Sud notamment où la population doit non seulement affronter de nouvelles vagues de la Covid mais où elle doit également surmonter la phase de sidération qui a prévalu après que l’on ait compris que ces vaccins n’avaient pas l’efficacité que Pékin leur prêtait. Mais la population chinoise n’était pas dupe non plus. Comme par hasard, les plus fortunés se sont d’abord rués sur Pfizer et des vaccins occidentaux en priorité. Cela signifie que les Occidentaux sont à la tête des innovations médicales et ce, rappelons-le, en un temps record. Voyez la belle résilience des Etats-Unis en termes logistiques aussi et même la France qui, quoi qu’en disent les grincheux de toute obédience, font preuve d’une efficacité remarquable dans la gestion globale de la crise. D’ailleurs, avec le recul déjà, les démocraties sur l’ensemble du spectre lié à la crise, s’en sortent beaucoup mieux que les dictatures.C’est évident. Une démocratie en bonne santé se reconnaît d’ailleurs au pragmatisme de ses débats et de ses conflits. Les dictatures taisent, brisent et briment toute alternative possible. Et surtout, dans tous les faits énumérés plus haut et se rapportant à la Chine, force est de constater que son régime n’a jamais cessé de mentir. Mensonges sur le nombre réel de victimes. Dissimulations probables sur les origines du virus. Mensonges quant à l’efficacité de ses vaccins. Arrogance de ses diplomates. Indécence de son régime à nous montrer des images d’abondance alors que plus de la moitié de la population chinoise est en souffrance et que de l’autre côté de la frontière de l’Himalaya la population indienne est, elle, littéralement décimée par la Covid et ses variants. Assurément, le XXI° siècle ne sera pas le siècle de la Chine. La Chine, c’est l’empire de la poudre aux yeux. Nous le comprenons enfin. Il n’était que temps.