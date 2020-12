Par René Cagnat, colonel, écrivain, auteur de "Le désert et la source, djihad et contre-djihad en Asie centrale" (éd. du Cerf, 2019) et David Gaüzère, chercheur associé à l’Institut de recherche Montesquieu - Université de Bordeaux, co-auteur de "Le chaudron vert : vers un retour des ethnies combattantes en Asie centrale postsoviétique" (L’Harmattan, fin 2020).