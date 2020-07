Le rivage des Syrtes de Julien Gracq : entre fiction littéraire et échos géopolitiques inactuels

Histoire de confins

Résonances géopolitiques





Durant la guerre civile, les autorités turques avaient déploré que le tombeau de Turgut Reis ait été délibérément saccagé le 11 octobre 2014 lors de la deuxième guerre civile libyenne. Cela avait déjà été le cas pour le mausolée de Murad Agha, premier Pacha de Tripoli, situé à Tadjoura près de Tripoli et détruit à l'explosif le 27 novembre 2013 à la faveur du chaos prévalant lors de la première guerre civile libyenne.





Par ladite résolution, le Conseil de sécurité autorisait les Etats à faire inspecter en haute mer, les navires à destination ou en provenance de la Libye, s'ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des armes ou du matériel connexe en violation de l'embargo. Les Etats sont également autorisés à saisir et à éliminer les armes et matériels en question.





Notamment en livrant du matériel militaire au GNA de Tripoli, en contravention de l'embargo sur les armes pour la Libye voté par l'ONU depuis 2011. Cela a été directement à l'origine d'un « incident » grave entre une frégate française et une frégate turque le 10 juin 2020 et alimente un contentieux de plus en plus marqué entre les deux membres de l'OTAN.





Erdogan « Nous allons donner tout notre soutien à l'administration libyenne contre le putschiste Haftar »





« Les ambitions libyennes de la Turquie sentent le gaz »





Hmidi Ben Romdhane, « Erdogan : délires déroutants et déboires retentissants »

Il se trouve que dans la géographie antique, la dénomination de, terme d’origine grecque mentionné par Hérodote, désignait un « amas de sable et de rochers » constitué le long des côtes par les courants et autres mouvements d’eau et formant deux golfes sur la côte de l’Afrique du Nord entre Carthage, près de la Tunis actuelle, et Cyrène localisée aujourd’hui non loin de Derna, ville qui fut le premier fief territorial de Daech hors du « Syrak » au printemps 2014, avant que l’organisation djihadiste en fût chassée, en juin 2015, par une coalition de milices « loyalistes » au gouvernement du GNA (/Gouvernement dit d’union nationale) installé à Tripoli et dirigé par Fayez al Sarraj. Elle demeurera sous tutelle de Tripoli jusqu’à sa prise de contrôle, fin juin 2018, par l’ANL (Armée dite nationale libyenne) du Maréchal Khalifa Haftar, en provenance de l’Est libyen où siège le gouvernement « doublon » de Tobrouk en Cyrénaïque (l’antique). Syrte renvoie directement à(« petite Syrte ») correspondant aujourd’hui au golfe de Gabès à l’Ouest, situé sur la côte Est de l’actuelle Tunisie et à(« grande Syrte ») correspondant au golfe de Syrteplus à l’Est, où se trouve sise la ville natale éponyme de feu le colonel Mouammar Kadhafi, laquelle tomba momentanément aux mains de Daech en février 2015. Et ce, jusqu’à décembre 2016, lorsque la ville fut reprise par les forces relevant du gouvernement de Tripoli, avant de tomber finalement dans l’escarcelle de l’ANL du Maréchal Khalifa Haftar en janvier 2020.Toujours est-il que la navigation maritime – et peut-être aussi géopolitique – y a de fait toujours été dangereuse, notamment en raison de la présence de nombreux hauts-fonds, ce qui explique que le motait d’ailleurs été utilisé en latin pour désigner des « bancs de sable », redoutable menace pour les navires longeant cette côte inhospitalière dont les confins incertains servent traditionnellement de frontière géo-culturelle entre Maghreb (l’Ouest du monde musulman) et Machreck (l’Est du monde musulman) dans la géographie arabo-musulmane du(« monde de l’islam »). La région comptait déjà à l’époque antique quelques villes et ports de grande importance, comme Sabratha située à 77 kilomètres de la capitale Tripoli (Tarabulus en arabe) – Sabratha celle-là même qui fut l’objet d’un bombardement par les Américains le 17 février 2016 pour avoir constitué un autre fief djihadiste de Daech -,– site romain emblématique de l’ancienne province romaine africaine proconsulaire () -, ou encore la phénicienne Oea, le nom antique de l’actuelle Tripoli, principale cité de la Tripolitaine romaine (). Toutes servaient de débouchés maritimes à l’désertique et, plus tard, pour le commerce caravanier transsaharien, notamment celui de la traite négrière dont le juteux trafic contemporain des migrants pourrait constituer aujourd’hui un sinistre avatar. Des journalistes de CNN avaient d’ailleurs filmé en caméra cachée, le 14 novembre 2017, la vente aux enchères d’une douzaine de migrants cédés par des passeurs interlopes pour des sommes allant de 500 à 700 dinars libyens (jusqu’à 450 euros) non loin de la capitale TripoliS’il est évidemment inapproprié de chercher à faire coïncider fiction littéraire et Histoire et Géographie, voire Géopolitique, il demeure que certains aspects dune sont pas exemptsd’échos parfois troublants avant ou après la lettre, dès lors qu’il est établi que l’auteur a pu, sans le moins du monde hypothéquer sa liberté créatrice, emprunter à l’Histoire ainsi que la géographie politique de la Première Guerre mondiale et ses acteurs de quoi alimenter sa fiction littéraire. Dans une sorte d’exercice de style, d’aucuns ont pu se demander à quelles sources l’auteur Julien Gracq,littéraire de Louis Poirier, historien et géographe de formation – il a passé l’agrégation d’Histoire et de géographie en 1934, – ce qui n’est pas contingent – avait pu puiser l’inspiration de sa trame romanesque. De fait, il y est question avec le personnage central, Aldo, d’un jeune homme héritier d’une des plus anciennes familles de la seigneurie d’Orsenna, république fictive du type de Cité-Etat évoquant lointainement la « Sérénissime » vénitienne, mais puissance affaiblie et inquiète des menaces diffuses en provenance d’Orient. Il est envoyé en « observateur » dans une forteresse des provinces du Sud érigée pour surveiller les « vigies » dudit « Rivages des Syrtes » séparant la seigneurie d’Orsenna d’un fictif Farghestan, pays imaginaire sans doute mais évoquant aisément l’ancien Empire ottoman.Dans un article récent, Philippe Arnaud s’efforçait d’identifier les différents lieux évoqués ainsi que les acteurs qui en seraient partie prenante. Il en réalisa même une carte pour figurer les deux entités respectives. La seigneurie d’Orsenna qui s’y étendrait sur les rives septentrionales et orientales de la mer Adriatique pourrait renvoyer à la thalassocratie vénitienne en lutte contre l’impérialisme ottoman en Méditerranée, mais par-delà l’anachronisme, pourrait tout aussi bien évoquer l’Italie actuelle, sinon l’Europe géopolitique au sens large. Et le Farghestan mentionné dans le roman qui couvrirait une vaste zone allant de la Turquie contemporaine jusqu’aux côtes libyennes en passant par le Machrek et l’Egypte renverrait pour sa part à l’ancien Empire ottoman du Sultan Soliman le Magnifique (1520-1566), lequel avait pris possession de la Tripolitaine à partir de 1551 en y installant la régence de Tripoli. Le livre de Julien Gracq fait référence de manière plus ou moins implicite à ces territoires d’Afrique du Nord conquis par les Ottomans dans lesquels « le raffinement extrême de l’Orient » côtoierait la supposée « sauvagerie des nomades ». Le Corsaire des « Barbaresques » Dragut, passé à la postérité comme célèbre amiral ottoman et connu depuis lors sous le nom de Turgut Reis (vers 1485-1565) en Turquie mais dont la tombe est à Tripoli, avait été à cette occasion nommé(gouverneur de province) par les Ottomans qui voulaient précisément faire de Tripoli leur principale base maritime pour la poursuite de leur expansion en Méditerranée et assurer leur suzeraineté nominale sur la côte des « Barbaresques ». La ville de Raghès du roman coïnciderait peu ou prou géographiquement avec l’actuelle Benghazi en Cyrénaïque, fief initial du maréchal Khalifa Haftar que veut désormais soumettre le GNA de Fayez al Sarraj installé à Tripoli et vigoureusement appuyé pour ce faire par le président turc Recep Tayyip Erdogan, porté qu’il est par son rêve « néo-ottoman ». Durant une cérémonie en hommage à Mustafa Kemal Atatürk en 2016, le président Erdogan prononça un discours qui en fournit une excellente illustration : « La Turquie est plus grande que la Turquie, sachez cela. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans 780 000 km2. Car nos frontières physiques sont une chose, et nos frontières de cœur () autre chose. Nos frères de Mossoul, de Kirkouk, de Hassaké [en actuel Irak, NDA], d’Alep, de Homs [en actuelle Syrie, NDA], de Misrata [en actuelle Libye et porte de la Tripolitaine], de Skopje [en actuelle Albanie], de Crimée et du Caucase ont beau être en dehors de nos frontières physiques, ils sont tous dans nos frontières de cœur ». D’où les tensions renouvelées avec l’ancien – et nouveau – rival russe, tout autant concurrent que partenaire post-impérial. On l’a vu en Syrie. On le voit désormais aussi en Libye où les Européens semblent désemparés face au défi sécuritaire sur ses frontières méridionales.Toute ressemblance de la seigneurie d’Orsena et du Farghestan avec des situations existantes ou ayant existé demeurent évidemment purement fortuites. Voire. Certes, l’Italie, ancienne puissance coloniale de la Libye (1911-1947), soutient le GNA de Tripoli reconnu par la communauté internationale en vertu des « Accords de Skhirat » signés le 17 décembre 2015 sous les auspices de l’ONU. En outre, un accord a officiellement été conclu en février 2017 entre Tripoli et Rome – mais concrètement avec les milices islamistes des villes littorales, comme celle de Misrata – destiné à maîtriser l’intensité des flux migratoires au départ de la Libye et à destination de l’Union européenne, accord renouvelé tacitement le 6 novembre 2019. Rome entend donc maintenir les meilleures relations possibles avec le GNA de Fayez al-Sarraj. Et ce, même si ce dernier bénéficie de l’appui militaire turc depuis la signature, le 27 novembre 2019, d’un accord « de coopération militaire et sécuritaire », rapidement ratifié le 21 décembre suivant par le Parlement turc. Le document ouvrait la voie à une intervention turque directe en Libye, avérée aujourd’hui, et renouant avec un passé ottoman ouvertement revendiqué par le principal intéressé, à savoir le président Erdogan. Et ce dernier de déclarer, à l’occasion du Nouvel An, à des soldats turcs en mission au commandement de la gendarmerie de Gecitli (province d’Hakkari) : « Nos soldats ainsi que nos policiers ont lutté héroïquement sur le sol, en mer et dans les airs. Lors de l’opération ‘Source de Paix’ [en turc, NDA] ils ont chassé tous les terroristes de cette zone. Actuellement nous lançons une toute autre et nouvelle initiative avec la Libye en Méditerranée orientale. Si Dieu le veut, avec cette initiative lancée en Méditerranée, nos[nom traditionnel des soldats turcs, NDA] continuerons d’écrire une légende telle que les légendes écrites dans le passé par Barberousse [corsaire ottoman sous le règne de Soliman le Magnifique] en Méditerranée ». Rappeler la mémoire de Khizir Khayr ad-Dîn dit « Barberousse » (1466-1546) qui devint(grand amiral ottoman) n’a évidemment rien d’anodin dans la bouche de l’actuelturc qui développe une lecture « présentialiste » du passéen regardant de nouveau vers les rives de la Méditerranée orientale. En 1531, Barberousse avait défait une flotte espagnole et ravagé les côtes italiennes et provençales. Cette bataille marqua le début d’une prédominance navale des Ottomans en Méditerranée orientale… jusqu’à la défaite maritime de Lépante (dans le Golfe de Patras, sur la côte occidentale de Grèce, à proximité de Naupacte, appelée alors Lépante) 40 ans plus tard, en 1571, par une coalition de flottes occidentales comprenant des escadres italiennes.Toujours est-il que par une singulière ironie de l’Histoire, le 31 mars 2020, le Conseil européen a lancé l’opération maritime IRINI, (« la paix » en grec) dans le but premier de faire respecter l’embargo des Nations unies sur les armes en Libye, et a nommé le vice-amiral italien Fabio Agostini commandant opérationnel de l’opération, l’état-major de ladite opération étant situé à Rome, en Italie. Le Conseil européen a également nommé un autre Italien, le vice-amiral Ettore Socci en tant que commandant de la force de l’UE pour l’opération navale militaire de l’UE en Méditerranée (EUNAVFOR MED IRINI), pour la période allant du 6 mai 2020 au 18 octobre 2020, lequel agit sous l’autorité du commandant d’opération susmentionné. L’opération IRINI se donne pour tâche principale de mettre en œuvre l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à l’aide de moyens aériens, satellites et maritimes. En particulier, la mission a vocation à procéder en haute mer, au large des côtes libyennes, à l’inspection de navires soupçonnés de transporter des armes ou du matériel connexe à destination ou en provenance de la Libye, conformément à la résolution 2292 (14 juin 2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle se fait en parallèle de l’opération maritimeplacée, elle, sous commandement de l’OTAN depuis novembre 2016 et dont l’un des principaux membres n’est autre que la Turquie, laquelle entend bien profiter de ce statut privilégié pour assurer des intérêts contestés car souvent plus « nationaux »que « solidaires » devant les côtes libyennes considérées comme par le président Erdogan comme historiquement « familières ». Ainsi, selon le président Erdogan, le retour des Turcs n’aurait rien de surprenant, voire serait somme toute attendu : « On nous demande souvent ce que nous faisons exactement en Libye. Nous y sommes pour défendre nos descendants, nos frères anatoliens », avait-il déclaré, le 22 décembre 2019, à Gölcük (province de Kocaeli), alors qu’il assistait à la mise à l’eau d’un nouveau sous-marin de la marine turque (). La « doctrine de la patrie bleue » () élaborée dans les années 2000 par des officiers d’une nouvelle génération très modérément « atlantiste » incarnée par le contre-amiral Cihat Yaycı – considéré comme l’un des chefs de file de cette tendance dite « eurasiste » -, doit justement permettre à la Turquie d’étendre son influence en Méditerranée orientale comme par le passé. Pour galvaniser une opinion qui n’est pas nécessairement convaincue de la pertinence de la stratégie présidentielle – contrairement à ce qui prévaut pour la situation syrienne -, le président Erdoğan avait, lors de l’un de ses discours à la fin de l’année 2019, au cours d’une réunion élargie des présidents provinciaux de l’AKP, explicitement invoqué la gloire passée de l’Empire ottoman en rappelant que la Turquie se situe dans un bassin de civilisation : « Ce bassin est très large. La Méditerranée et l’Afrique du Nord en font partie. La Libye est un héritage de Ghazi Mustafa Kemal futur Atatürk [« Père des Turcs », fondateur de la République turque] qui a organisé nos frères libyens contre les occupants. Il a combattu avec eux. Il a même été blessé à l’œil et a porté cette trace avec fierté »Le fait est que Mustafa Kemal (1881-1938) fut à l’origine d’une contre-offensive victorieuse contre les Italiens à Tobrouk en décembre 1911 et qu’il occupa ensuite un commandement militaire à Derna en mars 1915, avant de devoir regagner Istanbul sous la pression militaire italienne. Ainsi n’hésite-il pas à convoquer les mannes du « Père » de la Turquie moderne, quand cela l’arrange, afin de justifier sa démarche, souvent bien éloignée de celui qui avait plutôt cherché à solder les comptes du défunt Empire ottoman après la fin de la Première Guerre mondiale. A propos de la Libye, le 9 janvier 2020, à Ankara, lors d’un évènement organisé pour les handicapés ainsi que les enfants sous protection du gouvernement, il pouvait encore déclarer : « Nous sommes sur ces terres, où nos ancêtres ont marqué l’histoire parce que nous y avons été invités pour mettre fin à l’injustice et à la persécution [i.e. celle du colonisateur italien, NDA] ». Dans ses emportées lyriques, le nouveau « Grand turc » n’hésite pas encore à déclarer : « En Libye, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes dans une terre qui faisait partie de l’Empire ottoman ». Et comme en écho, Hulusi Akar, le ministre turc de la Défense en visite à Tripoli le 3 juillet 2020 allait jusqu’à déclarer que « la Turquie ne quittera plus jamais la Libye ».Lorsque donc Histoire et Géopolitique s’entremêlent « littéralement parlant » dans le sarâb («») de ce rivage des Syrtes,(« porte ») du redoutable Sirocco, ce vent sec et brûlant qui se transporte vers les rives Nord de la Méditerranée.