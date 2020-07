Autour de Sylvie Bermann et Pascal Boniface. Animée par Gérard Grizbec. Pour la parution de l’ouvrage de Pascal Boniface Géopolitique du Covid-19. Ce que nous révèle la crise du coronavirus.

Visioconférence à l’occasion de la parution du numéro 118 de La Revue internationale et stratégique (RIS), coordonné par Sébastien Abis et Didier Billion, « 2020-2030 : les défis de la décennie ».

