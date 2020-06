La transition énergétique à quel prix ?

La question peut se poser si l’on se place du point de vue des ressources nécessaires à cette transition. La demande progresse, certaines matières pourraient s’épuiser plus vite que prévu. C’est ce que met en avant une étude publiée par l’Institut français du pétrole et des Énergies nouvelles et par l’IRIS. Les deux instituts se sont intéressés à l’évolution de la géopolitique de l’énergie dans le contexte de la transition énergétique bas-carbone.