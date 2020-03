[Les entretiens géopolitiques d’IRIS Sup’ #10] Primaires démocrates et situation en Libye

Pascal Boniface est interrogé par Joachim et Lambert, étudiants à IRIS Sup'

Une fois par mois, Pascal Boniface rencontre des étudiants d’IRIS Sup’ pour aborder les grands thèmes de l’actualité internationale.Cette semaine Joachim et Lambert l’interrogent sur les primaires démocrates et la situation Libye.L'émission est disponible sur Soundcloud, l'application Podcast, I-Tunes, Youtube, le site internet de l'IRIS, Mediapart et le blog de Pascal Boniface.