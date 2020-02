« La mondialisation du rugby est aujourd’hui inachevée »

Presse Interview de Carole Gomez - Ecofoot

En effet, c’est une caractéristique frappante de la discipline. A mon sens, deux raisons majeures expliquent cette différence notable entre le rugby et d’autres sports comme le football, le volley ou encore l’athlétisme, dont les fédérations internationales réunissent plus de… 210 associations nationales.Premièrement, il ne faut pas oublier que la naissance de la principale compétition internationale de rugby à XV est une phénomène récent ! La première édition de la Coupe du Monde masculine n’a été organisée qu’en… 1987. A titre de comparaison, la FIFA venait d’organiser, à cette époque, sa 13ème Coupe du monde, la première ayant eu lieu en 1930. Bien sûr, des matchs internationaux avaient été organisés, des tournois continentaux existaient, mais la conception internationale du rugby à travers des compétitions organisées à l’échelle mondiale n’a qu’un peu plus de 30 ans.L’autre facteur d’explication est à chercher dans la philosophie intrinsèque du rugby. Tout au long du XIXème et jusqu’à la fin du XXème siècle, certains dirigeants de la discipline n’ont pas manifesté cette volonté de diffuser au niveau mondial sa pratique, et d’autres se montraient même réticents à cette diffusion, voulant garder le sport au sein du giron britannique. Si le rugby a rapidement été pratiqué au sein de territoires éloignés géographiquement de l’Empire britannique, le lien pouvait s’expliquer à travers le Commonwealth. Quant à pratiquer le rugby ailleurs, cela relevait d’une douce folie.Ainsi, avant 1987, la première édition de la Coupe du Monde, la fédération internationale de rugby ne comptait que 8 fédérations nationales affiliées ! Il existait alors un écart gigantesque avec les autres fédérations sportives. Un tel retard mettait en évidence le manque de structuration de la gouvernance du rugby à l’échelle internationale. La création de la Coupe du Monde de rugby à la fin des années 80 a néanmoins permis d’amorcer ce rattrapage, notamment avec un bon à 43 fédérations en 1990, avant d’atteindre aujourd’hui 123 fédérations nationales membres ou affiliées à World Rugby.Non, les caractéristiques physiques ne constituent nullement un facteur d’explication. Au XIXe siècle, la pratique du rugby réunissait tout type de gabarit au Royaume-Uni et c’est précisément cela qui faisait son succès. Tout le monde pouvait jouer : les petits comme les grands, les fins comme les plus costauds. A mon sens, il faut plutôt creuser du côté de l’image renvoyée par la discipline pour expliquer la diffusion moins rapide du rugby à travers le monde.Même si le football est également né dans les prestigieuses universités anglaises, le ballon rond est devenu très rapidement un sport populaire. Il a été adopté par toutes les couches de la société britannique dans un laps de temps très court. Dès la fin du XIXe siècle, le football est à la fois pratiqué par les étudiants des grandes universités et les ouvriers des principaux bassins industriels du pays. D’ailleurs, la popularité du football dans le tissu industriel britannique constitue un élément décisif dans la diffusion du football à travers la planète. Les premiers clubs créés sur le Vieux Continent ou en Amérique du Sud sont systématiquement localisés à proximité de grands ports, où l’Empire Britannique y avait de fortes attaches commerciales.Concernant le rugby, la pratique a longtemps été réservée à l’élite britannique. Et, au moment où la discipline a commencé à connaître un certain développement dans d’autres couches de la société, un schisme s’est alors produit. La pratique hebdomadaire du rugby par les milieux ouvriers impliquait des déplacements, du temps passé hors de l’usine ou des champs. Aussi, et alors que la professionnalisation du football venait d’être actée, plusieurs voix, issus des Clubs du Nord, se sont fait entendre pour qu’un « dédommagement » soit donné aux joueurs, afin de venir combler le manque à gagner lié à la pratique. Bien que fondée, cette demande fut rejetée. Un ancien président de la fédération anglaise n’hésite pas à déclarer : « la réponse à ceux qui préconisent que l’ouvrier doit recevoir une compensation pour la perte de temps de travail à cause de son divertissement est que, s’il ne peut pas s’offrir le loisir nécessaire pour jouer, il n’a qu’à s’en passer ». Face à cette décision, des joueurs font scission, et mettent en place une organisation spécifique qui mènera à la création du rugby à XIII ! Ainsi, cette variante du rugby va se propager dans les milieux plus modestes du Royaume-Uni tandis que le rugby à XV restera pendant longtemps l’apanage des élites du pays.Toutefois, malgré cette attitude non-expansionniste manifestée par le rugby à XV, la discipline va tout de même connaître une expansion internationale à la fin du XIXe siècle, via trois canaux principaux : l’éducation, l’armée et le commerce.Ainsi, des étudiants australiens, néo-zélandais ou encore… japonais, venant faire une partie de leurs études dans les prestigieuses universités britanniques, ramèneront dans leurs valises la pratique du ballon ovale lors de leur retour au pays. Également, l’armée britannique, stationnée aux quatre coins de la planète, va contribuer à propager le goût pour le rugby. Enfin, à l’image du football, des premiers clubs ont été créés à proximité de ce qu’on appellerait aujourd’hui des « hubs » de communication. Par exemple, à Bordeaux, la naissance du rugby est fortement liée aux échanges commerciaux – notamment dans le domaine viticole – entre la France et l’Empire britannique. Une implantation bordelaise qui est à l’origine de la diffusion du « rugby de clocher » dans l’ensemble du quart sud-ouest de la France durant le XXe siècle.C’est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Il faudra attendre les prochains rapports de World Rugby pour connaître les indicateurs en hausse, notamment le nombre de licencié(e)s. On pourra alors évaluer si l’organisation de cette Coupe du Monde aura un impact durable sur la pratique et le développement de la discipline dans la région. En revanche, c’est vrai que c’était un pari d’organiser l’édition 2019 de la Coupe du Monde sur un territoire qui, spontanément, n’est pas considéré comme une grande nation du rugby. Même si, et je tiens à le souligner, la pratique du rugby n’est pas nouvelle au Japon, puisqu’elle remonte à 1866…L’organisation de cette première Coupe du Monde sur le sol asiatique répond au nouvel objectif que s’est fixé World Rugby. Alors que la fédération internationale de rugby recevait plusieurs dizaines de demandes d’adhésion d’associations nationales par an au début des années 90, le processus s’est ralenti au cours des dernières années. La mondialisation du rugby est aujourd’hui clairement inachevée. World Rugby souhaite poursuivre son développement, en investissant sur de nouveaux territoires et donc avec l’adhésion de nouvelles fédérations.Par le passé, certains chercheurs français, à l’image du géographe Jean-Pierre Augustin, posaient la question du caractère inachevable de la mondialisation du rugby en raison de certaines caractéristiques propres au ballon ovale. Or, trois évolutions actuelles du rugby mondial me semblent donner tort à une telle analyse et devraient permettre de relancer significativement le processus de mondialisation de la discipline. Le premier axe, on l’a évoqué au début de cette question, est la politique offensive menée par World Rugby sur certains territoires, notamment sur les marchés d’Asie-Pacifique.Depuis le milieu des années 2000, World Rugby mène également d’intenses travaux pour féminiser la pratique du rugby dans le monde entier. Alors que le chiffre était rapidement cité au cours de certains rapports annuels, la pratique féminine fait désormais l’objet de chapitres dédiés et de plans d’action. Preuve s’il en est, une quantification précise des licenciées est désormais réalisée, saison après saison. Selon le dernier rapport, le nombre de pratiquantes s’élevait ainsi à 2,7 millions à travers le monde. L’an dernier, World Rugby a également lancé un plan de communication et d’action visant à accélérer le développement du rugby féminin, au sein des territoires traditionnels mais aussi des nations émergentes de la discipline.Enfin, le troisième axe de cette stratégie de mondialisation passe par le développement du rugby à VII. Depuis 2016, il est devenu discipline olympique jusqu’au moins 2024 et les Jeux Olympiques de Paris. Cette nouvelle discipline olympique a d’ailleurs connu un grand succès lors de son introduction en 2016 et elle est très attendue pour les Jeux de 2020 à Tokyo et évidemment à Paris. En faisant partie du programme olympique, cette discipline intéresse de nouveaux pays, pour qui le classement au tableau des médailles constitue un véritable enjeu. Cela convainc alors certaines autorités politiques à débloquer des fonds pour encourager cette pratique. De plus, au rugby à VII, la hiérarchie est moins statique qu’au rugby à XV. Si la Nouvelle-Zélande est incontournable dans cette discipline, autant chez les hommes que chez les femmes, le classement mondial peut connaître d’importants chamboulements en quelques années. Cela permet alors d’élargir la pratique du ballon ovale à d’autres territoires.Oui, une telle tendance est déjà décelable. Depuis l’accession du rugby à VII au programme olympique, la Chine a orienté certains crédits et compétences vers cette discipline. Pour le pays, le message serait incroyable de parvenir à déloger des nations considérées comme indéboulonnables du rugby lors d’une compétition olympique. Cela conforterait un peu plus la Chine dans sa volonté de faire du sport un véritable instrument de soft power.Cette évolution est en grande partie due à la professionnalisation du rugby. Le modèle économique des clubs a complètement changé à partir du milieu des années 90, mettant ainsi progressivement fin au « rugby à la papa ». L’écosystème du rugby français s’est alors métamorphosé : la ligue et les clubs se sont activés pour renforcer leurs accords de sponsoring, développer leurs recettes audiovisuelles, favoriser la croissance de leurs revenus de ticketing… Les clubs historiques, issus des petites et moyennes agglomérations, n’ont alors pas eu les reins assez solides pour prendre ce virage de la professionnalisation.Dans le même temps, on a assisté en France à un phénomène de « remétropolisation » du rugby. Même si, initialement, le rugby s’est propagé dans l’Hexagone à partir des grandes villes (Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes…) ; la pratique de haut niveau s’était ancrée tout au long du XXe siècle dans les villes de taille moyenne, notamment dans le quart sud-ouest de la France. Citons ici Narbonne, Biarritz, Béziers, Mont de Marsan, véritables écuries il y a de cela quelques années, voient aujourd’hui leur présence en Top 14 fortement hypothétique. Or, avec la montée en puissance et la professionnalisation de la discipline, les principaux acteurs politiques et économiques des grandes agglomérations françaises ont cherché petit à petit à s’associer au monde de l’ovalie pour les valeurs positives qu’il véhicule dans l’imaginaire collectif.Dans l’histoire moderne du rugby, le phénomène de réémergence du Stade Français à la fin des années 90 sous l’impulsion de Max Guazzini est à ce titre remarquable. Autre illustration de cette tendance : la montée en puissance du LOU Rugby grâce notamment aux investissements de son actionnaire, GL Events.Face à ce mouvement de remétropolisation du rugby, deux clubs parviennent à faire exception. Tout d’abord le Castres Olympique qui parvient régulièrement à jouer les premiers rôles au sein du TOP 14. Le club peut s’appuyer sur un puissant sponsor, Pierre Fabre, pour organiser au mieux sa stratégie de développement. Et, dans une moindre mesure, Agen réussit également à se maintenir dans l’élite du rugby français, notamment grâce à un pôle de formation d’excellence.C’est une question très intéressante. Dans l’histoire du rugby, la France a toujours cherché à diffuser la pratique du ballon ovale, contrairement aux Home Nations. Pour certains experts, l’influence de la France dans la gouvernance et le développement du rugby international est toujours prépondérante. Pour appuyer leurs propos, ils évoquent notamment l’organisation de la prochaine Coupe du Monde de rugby, qui aura lieu en 2023 sur le sol français.En revanche, il serait intéressant de réaliser une analyse plus fine au sein des institutions pour connaître à quel point la voix de la France est réellement écoutée. D’ailleurs, pour la prochaine élection présidentielle de World Rugby, Bernard Laporte a décidé de s’associer à Bill Beaumont, candidat à sa propre succession. Un ticket potentiellement gagnant qui pourrait renforcer le poids de la France dans la gouvernance du rugby international, avec un poste de Vice-Président de World Rugby pour Bernard Laporte à la clé. Mais d’autres pays, qui souhaitent dépoussiérer cette hiérarchie immuable, comptent également jouer un rôle dans cette élection. On peut notamment penser à l’Argentine. Rien n’est donc joué d’avance et l’évolution de la gouvernance du rugby mondial sera un sujet très intéressant à suivre lors des mois et années à venir…