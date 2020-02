Brexit : quel avenir pour les relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ?

Par Sylvie Matelly

À l'occasion du Brexit, Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS, répond à nos questions :- Le Royaume-uni passe ses dernières heures au sein de l'Union européenne, et maintenant ?- À quel type de relations économiques et commerciales entre les Royaume-Uni et l'UE pourrons-nous nous attendre ?- Qu'en est-il de la coopération dans le domaine de la défense entre le Royaume-Uni et l'UE ? Le Brexit va-t-il la remettre en cause ?